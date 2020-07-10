Hatay'da kiralık araç firmalarına para cezası HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kiralık araç firmalarına yönelik denetimlerde, 3 işletmeye 28 bin 542 lira idari para cezası kesildi.İlçe genelinde, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında ara