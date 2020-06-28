Hatay'da kendilerini polis olarak tanıtan iki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde, telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişinin 152 bin 800 lirasını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, İ