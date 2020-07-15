Hatay'da kaza yaptığı otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı HATAY - Hatay'da, kaza yaptığı otomobilde sıkışan sürücünün yardımına itfaiye ekibi koştu.Alınan bilgiye göre, Orhan B. idaresindeki 31 ACY 368 plakalı otomobil, Antakya-Samandağ yolunda, Menekşe S'nin kullandığı 27 D 0642 plakalı otomobile çarpt