Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı HATAY - Hatay'da biber yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücüleri yaralandı.Antakya-Belen istikameti Topboğazı mevkisinde Ahmet G'nin kullandığı 01 ABF 639 plakalı kamyon ile Muhammed C. kontrolündeki 31 ADV 713 plakalı otomobi