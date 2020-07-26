Hatay'da iki kişi nehir kenarında ölü bulundu HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki kişi, nehir kenarında ölü bulundu.Karaçay Nehri'nin kenarında iki kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler