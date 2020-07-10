Hatay'da husumetlisini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, aralarında husumet olduğu iddia edilen kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerinde dün akşam M.S, aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen T.U'yu av tüfeğiyle vurdu.Y