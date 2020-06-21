Hatay'da göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti zanlılarına operasyon: 17 gözaltı HATAY - Hatay'da göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ve Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu tica