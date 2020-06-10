Hatay'da fotokapanla yasa dışı avlandıkları belirlenen avcılara 10 bin 265 lira ceza HATAY - Hatay'da yasa dışı avlandıkları fotokapanla tespit edilen 5 avcıya, 10 bin 265 lira ceza kesildi.Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hatay Şubesi, biyolojik çeşitlilik izleme, biyokaçakçılık ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla be