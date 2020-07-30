Hatay'da emniyet ve jandarmadan drone ile trafik denetimi HATAY - Hatay'da Kurban Bayramı öncesi emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.Hatay Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda Kurban