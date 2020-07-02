Hatay'da çocuklar, sulama suyunun aktığı yerlerde yaptıkları havuzlarda yüzerek serinlemeye çalışıyor HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde havaların ısınmasıyla çocuklar, mısır tarlalarını sulamak için borularla taşınan suların aktığı yerlerde yüzerek serinlemeye çalışıyor.Reyhanlı ilçesinde sıcaklık 36 dereceye kadar çıkarken, çocuklar da serinlemek