HATAY - Antakya Toki Şehit Mustafa Dolumay Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "100. Yıl Hayali" adlı klip hazırladı.

Okul öğretmenlerinden Bilgehan Fakıoğlu tarafından hazırlanan proje kapsamında sözlerini Nimet Rifaioğlu'nun yazdığı, Natalia Suvuksu'nun bestelediği ve düzenlemesi Oğulcan Karataşoğlu tarafından yapılan klipte 250 öğrenci yer aldı.

Klipte şarkı öğrenciler tarafından okunurken, okul öğrencilerinin evlerindeki 23 Nisan hazırlıkları da klipte yer alıyor.



