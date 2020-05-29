Hatay Valisi Rahmi Doğan'a ziyaretler HATAY - Hatay Valisi Rahmi Doğan, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ı makamında kabul etti.Valilik resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vali Doğan, İHH tarafından bölgedeki ihtiyaç sahiple