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Hatay Valisi Rahmi Doğan'a ziyaretler

HATAY - Hatay Valisi Rahmi Doğan, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ı makamında kabul etti.Valilik resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vali Doğan, İHH tarafından bölgedeki ihtiyaç sahiple

Hatay Valisi Rahmi Doğan'a ziyaretler
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HATAY - Hatay Valisi Rahmi Doğan, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ı makamında kabul etti.

Valilik resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vali Doğan, İHH tarafından bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Yıldırım'dan bilgi aldı.

Genel Başkan Yıldırım ise Vali Doğan’a kabulünden dolayı teşekkür etti.

Vali Doğan, aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü Başmüfettişleri İbrahim Demirel İşci, Şeref Karakaya ve Bila Çavuşoğlu'nu makamında ağırladı.

Ziyarete Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz da eşlik etti.

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