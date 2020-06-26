Hatay Valisi Doğan, AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti HATAY - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i kabul etti. Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi. Firik de AA'nın çalışmaları hakkında Doğan&