HATAY - Hatay Valiliğinden, Suriye'nin Afrin ve İdlib bölgelerinde sivil, asker veya polis, pozitif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bulunmadığı bildirildi.

Valilikten, kent ve Suriye'nin operasyon bölgelerindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hatay'da salgının başladığı günden bugüne kadar pozitif vaka sayısı 320'dir. Afrin ve İdlib'e görev için Hatay'a gönderilip fakat operasyon bölgelerine geçmeden yapılan testlerde pozitif çıkan vakalar, Hatay'da sağlık kuruluşlarında tedavi edilmiştir. Operasyon bölgelerinde sivil, asker veya polis pozitif vakamız yoktur." denildi.