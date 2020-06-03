Hatay, Mersin ve Osmaniye'deki trafik kazaları KGYS kameralarında ADANA - Hatay, Mersin ve Osmaniye'deki trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.KGYS kamerasına yansıyan Hatay'daki kazada, otomobil, refüjdeki ağaçlar ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra devriliyor.Hatay