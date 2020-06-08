HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Kırıkhan ilçesinde 10 dönümlük arazide sebze ekimi yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında ekilen marul, brokoli ve kırmızı lahana da hasat tamamlandı.

Hasadın ardından ekipler boş kalan arazide, Bursa domatesi, yerli patlıcan ve Samandağ biberi ekti.

Açıklamada, Temmuz ayında hasat edilmesi planlanan ürünlerin, belediyeye ait sosyal marketler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılacağı kaydedildi.