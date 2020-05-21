HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan veya işini kaybeden vatandaşlar için "askıda fatura" uygulaması başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'un sadece sağlıkta değil, ekonomik olarak da olumsuz etkilerinin olduğunu belirtti.

Salgın sürecinde geliri azalan ve maddi zorluk çeken Hataylılara destek olmak adına "askıda fatura" uygulamasını hayata geçirdiklerini duyuran Savaş, şu ifadeleri kullandı:

"Zor günler geçiren ihtiyaç sahipleri ile hayırseverleri buluşturup bu uygulamayla su faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için yeni bir adım attık. El ele, gönül gönüle köprüler kurarak bu zor günleri kimseyi arkada bırakmadan birlikte aşacağız. Biliyoruz ki ramazan rahmet ve mağfiret ayı. Bu ramazan içerisinde hayırsever olarak hayırlarımızı yapacağız ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize destek vermek için çalışıp çabalayacağız. Hayırlarımızın şimdiden Allah katında kabul olmasını diliyorum."

Ödemeler, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (HATSU) web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.