"Gürültü cezasına" itiraz eden otomobil sahibine polis araçlarının egzoz sesi dinletildi ADANA - Adana'da trafik polisleri, gürültülü egzozu nedeniyle kesilen cezaya itiraz eden otomobilin sahibine iki ekip aracının egzoz sesini dinletti.Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda yabancı plakalı otomobilin egzoz sesinin çevreyi r