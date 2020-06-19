İSTANBUL - Türk Telekom'un az gören çocuklara yönelik hayata geçirdiği "Günışığı" projesi kapsamında, 43 binden fazla az gören çocuğa ve çocukların ailelerine eğitim verildi.



Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, toplumsal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü projelere "Günışığı" ile devam ediyor.

Türk Telekom’un az gören çocuklara yönelik hayata geçirdiği "Günışığı" projesi kapsamında, çocuklar ile aileleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayından itibaren uzaktan devam eden 2019-2020 eğitim öğretim yılını tamamladılar.

Engelsiz Yaşam Derneği (EY-DER) iş birliğiyle yürütülen Günışığı projesindeki çocuklar ve aileleri nisan ve mayıs aylarında hafta içi her gün farklı branş öğretmenlerinden canlı yayın ile Günışığı eğitimi aldı.

Proje dahilinde 43 binden fazla kişiye Günışığı eğitimi verilirken, "az gören eğitimci eğitimi" içeriği ailelere aktarıldı. Canlı derslerde yayın sırasında öğrencilerden gelen sorular da yanıtlandı.

Aile eğitimi içeriklerinin yanı sıra "az gören eğitimci eğitimi" ile anne babaların eğitimci rolüne destek sağlandı. Bu dönemde az gören ailelerinin birbirleriyle iletişimi arttı.





