GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Güneş Sigorta'dan yenilenebilir enerji sektörüne özel destek

Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli: - "Bankacılık sektörünün finansman sağlayarak, kamu otoritemizin yatırım teşvikleriyle desteklediği yenilenebilir enerji sektörünü Güneş Sigorta olarak poliçelerimizle risklere karşı güvence vererek destekliyoruz”

Güneş Sigorta'dan yenilenebilir enerji sektörüne özel destek
7 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Güneş Sigorta, yenilebilir enerji yatırımlarına özel güvence sunmak üzere Enerji/İnşaat Sigortaları birimini faaliyete geçirerek, poliçeleriyle yenilebilir enerji sektörüne özel güvence sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilebilir enerji proje ve yatırımlarının sigorta süreçlerinin başından sonuna kadar danışmanlık hizmeti sunarak çözüm üreten Güneş Sigorta, sadece inşaat/montaj aşamasında değil, operasyon döneminde de HES-GES-JES-RES santrallerini teminat altına alarak ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Güneş Sigorta 2019 yılının ikinci yarısından itibaren hayata geçirdiği Enerji/İnşaat Sigortaları birimi ile İnşaat/Montaj aşamasında hazırlanan poliçelerin devamını getirip, risklerin operasyon dönemlerinde de teminat sağlayarak sigortalılarıyla devamlılık arz eden bir ortaklık ilişkisi kuruyor.

Güneş Sigorta, yenilenebilir enerji projelerinde yüzde 70’ler civarında diğer sektörlere göre yüksek penetrasyon oranları olmasına karşın, enerji üretiminin ekonominin devamlılığı içerisindeki ana damarlardan biri olması ve yüksek yatırım maliyetlerine dayanması nedeniyle çalışma ve gayretlerini bu alanda penetrasyonun yüzde 100 olması için sürdürüyor.

Penetrasyon oranının artmasının yanı sıra yenilebilir enerji yatırımlarının tam ve eksiksiz poliçeler alabilmesi yatırımların devamlılığı için de çok önem taşıyor.

Güneş Sigorta’nın sektöre özel çözümler sunan Enerji/İnşaat Sigortaları birimi, yenilenebilir enerji yatırımlarının hangi risklerle karşı karşıya oldukları ve bu risklere karşı Güneş Sigorta’nın ne gibi teminatlarla destek olacağına dair danışmanlık hizmeti sunuyor.

Sigortalı özelinde özelikle hasar durumlarında sağlanacak olan kâr kaybı sigortası teminatı ve uzun süreli iş durmalarında oluşabilecek ciddi maddi kayıpların önüne nasıl geçilebileceği konusunda danışmanlık hizmeti sunuyor.


- Güneş Sigorta’dan YEKA Projesine sigorta desteği


Enerji departmanıyla bu alandaki sigortalara daha fazla odaklanan Güneş Sigorta, bu girişimlerinin olumlu sonuçlarını hızlıca almaya başladı.

Genel toplamda yüzde 3,91 pazar payı ile 2019 yılını tamamlayan şirket, operasyon halindeki HES-GES-JES-RES santrallerinde düzenlediği poliçeler ile toplamda 4 bin MW üstünde kurulu güce sahip tesisi sigortalayarak bu alanda yüzde 9 pazar payına kısa sürede ulaştı.

Genel sigortacılık pazar payının 2 katından fazla enerji sektöründe pazar payına ulaşan Güneş Sigorta, Enerjide Yerli ve Milli Politika açısından tarihsel bir adım olan YEKA projesinin sigortacılarından biri oldu.

YEKA projesi kapsamında 2020 Şubat ayında Ankara’da inşasına başlanan Güneş Enerjisi Santrali üretim tesisi inşaat/montaj poliçesinin sigortacıları arasına girmenin gururunu yaşayan Güneş Sigorta, YEKA projesi kapsamında ilerleyen dönemlerde ihtiyaç duyulacak diğer sigorta işlemlerinde de desteğini sürdürecek.


- “Yenilenebilir Enerji yatırımlarına sigorta güvencesi sunmaya devam edeceğiz”


Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynakları yönünden dünyanın şanslı bölgelerinden birinde yer aldığını belirterek, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeli hakkında şunları kaydetti:

“Hâlihazırda Hidro Elektrik Santrallerindeki (HES) yüksek potansiyeli ile bilinen ülkemiz, RES kurulu gücünü 2006 sonrasında 55 kat artırarak 8 bin MW üstüne çıkarmayı başarmıştır. Türkiye, OECD ülkelerinin geneline bakıldığında en yüksek rüzgâr enerjisi potansiyeline sahip olan ülkedir. Teknik potansiyel bakımından ülkemiz, Almanya’nın yaklaşık 7 ve İspanya’nın ise 2 katı daha fazla rüzgâr enerjisi potansiyeline sahiptir. Bunun yanında güneş enerjisi teknik potansiyeli açısından da Avrupa ülkeleri içerisinde en yüksek potansiyele sahip ülkeyiz.

Tüm enerji santralleri toplamında hâlihazırda 90 bin MW civarında olan kurulu gücümüzün iki katından fazla sadece güneş enerjisi teknik potansiyelimiz bulunuyor. Bu bağlamda mevcut potansiyeli kullanarak sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması yönünde adımların atılmasıyla 2014 yılında sadece 40 MW olan GES kurulu güç kapasitemiz 2019 sonunda 6 bin MW seviyesine ulaşmıştır.”

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek ve ülke ekonomisine katkı sağlayan yenilenebilir enerji yatırımlarına sigorta desteği sunmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Atilla Benli, “Yenilenebilir enerji santrallerinin kurulumu ülkemizde artarak devam edecektir. Güneş Sigorta olarak hem ekonomik büyüme hem de çevresel faktörler dolayısıyla büyük önem taşıyan yenilenebilir enerji projelerinde, sigorta işlemlerinin doğru şekilde gerçekleşmesi, risk analizlerinin doğru yapılması ve doğru sigorta teminatlarının sağlanmasının sürdürülebilirlik ve yatırımların devamı açısından oldukça önemli olduğunun farkındayız. Bankacılık sektörünün finansman sağlayarak, kamu otoritemizin yatırım teşvikleriyle desteklediği yenilenebilir enerji sektörünü Güneş Sigorta olarak poliçelerimizle risklere karşı güvence vererek destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.


Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta ve Burdur'daki sürücüler dikkat! trafiğe kapalı yol uyarısı
Isparta'da vatandaş camilere akın etti 74 gün sonra ilk cuma
Isparta Belediyesi'nden duyuru: açık olacak!
Bubble Kids Cafe açılıyor!
Böcüzade çay bahçesi açılıyor!
İLK CUMA HEYECANI CAMİLER AÇILIYOR
Son dakika: Bakanlıktan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
Isparta'da sosyal mesafe uyarı levhaları ve maskeler via iş güvenlik'te
Bakan Akar: ''31 Mayıs Pazar gününden itibaren başlatacağız''
Isparta'daki Camiler Cuma Namazına hazır hale getirildi
ISPARTALI İKİ KARATECİMİZ YARI FİNALDE
Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!
Artık kimse kafasına göre fiyat belirleyemeyecek
Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!
Isparta'da yanan araç hurdaya döndü!
ISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI
Başkan Gök'ten dışarıya çıkan çocuklara sürpriz
Bakanlık 11 sektörle ilgili tedbirleri ilk kez açıkladı
Isparta'da da çocuklar parklarda oynadı
Isparta'da uyuşturucu operasyonu!
Rektör Çarıkçı’nın “27 Mayıs” Mesajı
Seyahat kısıtlaması için tarih belli oldu
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı
Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında "sokak dostları" unutulmadı
Isparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandıIsparta'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandı26 Mayıs 2020
Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...22 Mayıs 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldıIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı26 Mayıs 2020
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı...Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı...23 Mayıs 2020
Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!Isparta Valiliği duyurdu yarın başlıyor!28 Mayıs 2020
Seyahat kısıtlaması için tarih belli olduSeyahat kısıtlaması için tarih belli oldu27 Mayıs 2020
Isparta'da korkunç olay! anne ve babasını bıçakla öldürdüIsparta'da korkunç olay! anne ve babasını bıçakla öldürdü23 Mayıs 2020
ISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDIISPARTA'DA O MAHALLE 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI27 Mayıs 2020
Isparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandıIsparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı24 Mayıs 2020
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Ramazan Bayramı MesajıIsparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Ramazan Bayramı Mesajı23 Mayıs 2020
"İmmün plazma"yla Kovid-19'u yenen kişi bağışçı olmak istiyor"İmmün plazma"yla Kovid-19'u yenen kişi bağışçı olmak istiyor22 Mayıs 2020
Bakanlık 11 sektörle ilgili tedbirleri ilk kez açıkladıBakanlık 11 sektörle ilgili tedbirleri ilk kez açıkladı27 Mayıs 2020
Başkan Gök'ten dışarıya çıkan çocuklara sürprizBaşkan Gök'ten dışarıya çıkan çocuklara sürpriz27 Mayıs 2020
Isparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında "sokak dostları" unutulmadıIsparta'da sokağa çıkma kısıtlamasında "sokak dostları" unutulmadı26 Mayıs 2020
Son dakika: Bakanlıktan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması açıklamasıSon dakika: Bakanlıktan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması29 Mayıs 2020
DÜNYA SU GÜNÜ YARIŞMA BİRİNCİSİ BÖLGEMİZDEN...DÜNYA SU GÜNÜ YARIŞMA BİRİNCİSİ BÖLGEMİZDEN...22 Mayıs 2020
Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!Dikkat Isparta için meteorolojik uyarı!28 Mayıs 2020
Isparta'da Vefa ekiplerinden şehit ailesine ziyaretIsparta'da Vefa ekiplerinden şehit ailesine ziyaret25 Mayıs 2020
Türkiye’nin gül bahçesi Isparta’da gül hasadı aralıksız devam ediyorTürkiye’nin gül bahçesi Isparta’da gül hasadı aralıksız devam ediyor26 Mayıs 2020
YALVAÇ KIRKBAŞ KÖYÜ ve ÇEVRESİNİN ADETA KADERİ DEĞİŞTİ YALVAÇ KIRKBAŞ KÖYÜ ve ÇEVRESİNİN ADETA KADERİ DEĞİŞTİ23 Mayıs 2020