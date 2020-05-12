ANTALYA - Gündoğmuş Devlet Hastanesine başhekim olarak atanan Gökçe Duranoğlu Turgut görevine başladı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara doğumlu olan ancak ilk ve ortaöğretimini Antalya'da tamamlayan Turgut, tıp fakültesinin ardından ihtisasını kadın hastalıkları ve doğum alanında yaptı.

Pratisyen hekim olarak Aksaray Devlet Hastanesinde çalışan Turgut daha sonra Antalya Kepez Devlet Hastanesi ve Antalya Serik Devlet Hastanesinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalıştı.

Açıklamada, bir an önce ihtiyaçları tespit ederek çalışmalara başlayacağını ifade eden Turgut'un, Gündoğmuş halkına hizmet vermekten mutluluk duyacağını belirttiği aktarıldı.