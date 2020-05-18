MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.



Kargıcak Mahallesi Kayrak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine orman işletme müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda personel ile 7 arazöz, üç su tankı ve bir helikopter bölgeye yönlendirildi.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye çevre ilçelerden iş makineleri de sevk edildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektar kızılçam ormanı ve tarım arazisinin zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.