GÜNCELLEME - Kocasını, "Anneler Günü"nü kutlamadığı için vurduğu iddiasıyla tutuklandı Adana'da eşini tabancayla yaralayan kadın ifadesinde, Anneler Günü'nü kutlamadığı gerekçesiyle tartıştığı kocasının başına silah dayayarak kendisini ölümle tehdit ettiğini, olayın bundan sonra yaşandığını öne sürdü ŞÜPHELİ KADININ TUTUKLANMASI EKLENDİ