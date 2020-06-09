HATAY - Kahramanmaraş'ta motosikletle otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren polis memurunun naaşı, memleketi Hatay'ın Yayladığı ilçesinde toprağa verildi.

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden polis memuru Aydın Yılmaz'ın (35) kullandığı 06 BN 1836 plakalı motosiklet, merkez Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda, Muhammed Mustafa G. yönetimindeki 46 FM 948 otomobille çarpıştı.



Kazada ağır yaralanan Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.



Evli ve iki çocuk babası olan Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, hastane morgundaki işlemlerinin ardından Hatay'ın Yayladağı ilçesi Karaköse Mahallesi'ne getirildi.

Yılmaz'ın naaşı, mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından meslektaşlarının omuzlarında götürüldüğü mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Koronavirüs tedbirlerinin alındığı cenazeye, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın da katıldı.

