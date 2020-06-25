HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Modern Evler Mahallesi'ndeki büfe önünde toplanan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 2'si tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.