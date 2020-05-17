ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Aralarında husumet bulunan ve Gültepe Mahallesi'nde karşılaşan N.S. ile M.A.K. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.S'nin av tüfeğiyle M.A.K'nin içinde bulunduğu otomobile ateş ettiği öne sürüldü.



Yaralanan M.A.K, aracıyla gittiği Sarılar Mahallesi Çakalderesi mevkisindeki akaryakıt istasyonu çalışanlarından yardım istedi.

Özel hastaneye kaldırılan M.A.K, hayati tehlikesi bulunduğu için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gözaltına alınan N.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk ediliği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

N.S'nin ifadesinde, M.A.K. ile açtığı sahte sosyal medya hesabından eşini rahatsız ettiği için tartıştığını, üzerine otomobilini sürünce öfkeye kapılarak ateş ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.