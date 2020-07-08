GÜNCELLEME - Antalya'da iki polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli bacağından vurularak yakalandı Polis memurlarının yaralı halde peşinden koşarak yakaladığı şüphelinin, "polise mukavemet ve hırsızlık" suçlarından arandığı belirlendi ŞÜPHELİNİN İSMİ VE DETAY EKLENDİ