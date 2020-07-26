ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde eşini balkonda darbetmesi sonrası gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı, şiddet gören kadın ise şikayetçi olmamasına rağmen koruma altına alındı.

E.Ü. (56) henüz bilinmeyen bir nedenle eşi G.Ü'yü Göksu Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda darbetmeye başladı.



İkilinin sesini duyan komşuları, E.Ü'ye tepki gösterdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

G.Ü, ambulansla hastaneye kaldırıldı, E.Ü. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı E.Ü, serbest bırakıldı.



Darbedilen kadının eşi E.Ü'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Buna rağmen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, G.Ü'nün resen geçici korunma altına alınması ve tedbir kararı aldı.

G.Ü'nün emniyetteki ifadesinde, tartışma sırasında eşinin duvara fırlattığı cam vazonun kırılarak parçalarının ayağına sıçraması sonucu yaralandığını belirterek, "Önleyici ve koruyucu tedbir kararı istemiyorum." dediği öğrenildi.

Şüpheli E.Ü'nün ise ifadesinde eşiyle tartıştığı sırada sinirlenerek odada bulunan cam vazoyu duvara fırlattığını, vazonun parçalarının eşinin ayağına sıçradığını savundu.

Ayağındaki kanamaya müdahale ettiği eşini, daha sonra eve gelen sağlık ekiplerinin hastaneye götürdüğünü anlatan E.Ü, eşine zarar vermek istemediğini, olayın kaza sonucu meydana geldiğini ifade ettiği öğrenildi.

Yaşanan kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, balkonda eşini şiddet gösteren E.Ü'ye komşuların "Bıraksana kadını, gücün kadına mı yetiyor?" diye tepki göstermesi ve darp anı yer alıyor.



