GÜNCELLEME - Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Alanya ilçesine yaklaşık 91 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi - Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu: - "Alanya açıklarında meydana gelen depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu an için bulunmuyor" KAY