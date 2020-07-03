ADANA - Adana'da silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı tarım arazilerine zorla el koyduğu ve 30 ayrı suça karıştığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, örgüt elebaşı Gökhan Ş'nin de aralarında bulunduğu 18 şüphelinin yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Bu kapsamda şüphelilerin evlerine, kapıları koçbaşıyla kırarak giren ekipler, aralarında Gökhan Ş'nin de olduğu 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde arama yapan ekipler, 1 kalaşnikof ve 7 tabanca ele geçirdi.

Baskınlar sırasında bazı polisler evlerin damları ve çevrede uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.







