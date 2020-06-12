GÜNCELLEME - Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı Otomobilde, kapıların içi ve motor kısmına gizlenmiş 38 kilo 200 gram esrar ele geçirildi - Sürücüye öncülük yaptığı tespit edilen 4 zanlı gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI VE UYUŞTURUCU MİKTARI GÜNCELLENDİ