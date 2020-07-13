GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ operasyonunda 18 şüpheli yakalandı Şüphelilerden bazılarının ByLock kullanıcısı olduğu, bazılarının da ankesörlü telefon ve sabit kontörlü hatlardan ardışık arama kaydı tespit edildi GÖZALTI SAYISI VE DETAY EKLENDİ