ADANA - Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 63 şüpheliden 58'i yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu Adana, Mersin ve İstanbul'da 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, özel harekat polislerinin de desteğiyle adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda şüphelilerden 58'i yakalandı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 2 silah, 1 av tüfeği, 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 avro, 5 bin 350 lira, telsiz ve birçok dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların, FETÖ üyelerine para ve erzak yardımında bulundukları, örgüt üyelerini yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları, "Yaşam koçu" ve "Eğitim koçu" adı altında örgüte eleman kazandırma veya örgütten kopmaları önlenmesi için çalışma yürüttükleri iddia edildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, adreslerinde bulunmayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Polisi görünce cep telefonunu sulama kanalına attı

Merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'daki bir aparmanın 9. katına düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan zanlılardan M.S.A, polis ekiplerini görünce cep telefonunu balkondan DSİ'ye ait sulama kanalına attı.

Ekiplerin durumu fark etmesi üzerine sulama kanalında arama çalışması yapıldı. Su altı polisi, M.S.A'ya ait olduğu tespit edilen cep telefonunu sulama kanalından çıkardı.

Cep telefonu, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.