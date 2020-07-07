ADANA - Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptığı iddiasıyla 9'u kadın 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, "tefecilik" ve "yağma" suçlarına karışan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmayla 24 şüphelinin kimliği ve adresini tespit etti.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Adana, Mersin, İstanbul ve Çanakkale'de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 9'u kadın 22 zanlı yakalandı.

Adreslerde, 4 milyon 474 bin 550 lira tutarında 43 senet ve 4 ödeme makbuzu, 15 bin 60 lira, pompalı tüfek, 312 mermi, 5 POS cihazı, 25 banka kartı, 8 kaşe ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilere ait banka hesaplarına da bloke konuldu.

Zanlıların, 177 kişiye faizle para verdiği ve 14 milyon lira haksız kazanç elde ettiği, bazı kadın şüphelilerin de borçlulara tehditte bulunduğu ileri sürüldü.

Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.