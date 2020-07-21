MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde 2 yıl önce alternatif ürün olarak 2 dönümlük alana ekimi yapılan lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat beraberinde Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan ve Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ile lavanta bahçesini gezdi.

Kaymakam Ayvat, yaptığı açıklamada, ilçede bir iş insanı tarafından dikimi yapılan lavanta bahçesinin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Ayvat, dikimi yapılan lavantaların ilçedeki vatandaşlara yeni gelir kapısı olacağını kaydetti.

Gülnar Belediye Başkanı Ünüvar da ilçede lavanta yetiştirilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek ilçenin lavanta ile adını duyuracağını ifade etti.