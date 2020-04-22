MERSİN - Gülnar ilçesinde bedensel engelli ilkokul öğrencisi Yusuf Borcaktepe'ye hayırseverler tarafından akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

İlçede kas hastalığı nedeniyle yürüme engeli bulunan 10 yaşındaki Borcaktepe'nin tekerlekli sandalye ihtiyacı için Gülnar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekibi çalışma başlattı.

Hayırseverler tarafından temin edilen akülü tekerlekli sandalye ve Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar'ın hediye ettiği tablet bilgisayar Borcaktepe'ye teslim edildi.

Başkan Ünüvar, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yaşayan engelli vatandaşların engelsiz bir hayat sürmesini sağlamanın kendilerine mutluluk verdiğini belirtti.



