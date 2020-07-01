BURDUR - BİLAL ALTIOK/HÜSEYİN ÇUBUK - Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Akçaköy Lavanta Deresi ve Burdur Gölü kenarındaki lavanta tarlaları, ziyaretçilerine doyumsuz güzellikler sunuyor.

Lisinia Doğa Proje Merkezi'nin bünyesinde, Akçaköy Lavanta Deresi ve merkeze bağlı Karakent köyü ile Burdur genelinde susuz tarımı yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen lavanta tarlaları ziyaretçilerini bekliyor.

Tek parselde 375 dekar arazide ekimi gerçekleştirildiği için uçsuz bucaksız bir mor görüntü sunan Akçaköy Lavanta Deresi ve Burdur Gölü kenarındaki göl manzarasıyla bütünleşen lavanta tarlalarına gelmek isteyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak lavantanın dinlendirici havasını soluyacak.

Merkezin kurucusu Öztürk Sarıca, AA muhabirine, geçen yıl Akçaköy Lavanta Deresi'nde çekilen fotoğrafların sosyal medyada çokça paylaşıldığını söyledi.

- Mor şölen herkese açık

Ziyaretçilerin Kovid-19 tedbirlerine uyarak ücretsiz proje alanındaki bütün lavanta tarlalarını ziyaret edebildiklerini aktaran Sarıca, "Akçaköy Lavanta Deresi tek parselde Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın da en büyük lavanta tarlası. Temmuz sonu ziyaret dönemi bittikten sonra hasat başlayacak." dedi.

Bu yıl 30 bin lavanta demetini Hollanda'ya sattıklarını, gelecek yıl da 60 bin demeti İngiltere'ye satacaklarını anlatan Sarıca, şöyle devam etti:

"Lavantaların geriye kalan kısmının yağı çıkarılmak üzere hasadı yapılacak. Bu yıl 2 ton civarında lavanta yağını işlemiş ve Türkiye ekonomisine kazandırmış olacağız. Kurallara uyarak ziyaretçilerimizi alanımıza bekliyoruz. Misafirlerimiz istedikleri sürede, istedikleri lavanta tarlasında fotoğraf çekebilir, mor şölenin büyüsünü yaşayabilirler."

- "Lavanta kokusu ve rengiyle insana huzur veriyor"



Ziyaretçilerden Gülperi Taşlıoğlu da yaklaşık iki ay doğadan uzak kaldıklarını, salgın sonrası normalleşme adımlarıyla lavanta tarlalarını gezmeye geldiklerini dile getirdi.

Lavanta tarlasında olmayı çok özlediklerini vurgulayan Taşlıoğlu, "Lavantanın kokusunu içimize çektik, güzel fotoğraflar çektirdik. Lavanta gerek kokusu gerek rengiyle insana huzur veriyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Selma Gülcan da kendilerini doğaya verdiklerini belirterek, "Bu süreçte elimizden geldiği kadar sosyal mesafeyi koruyarak doğada vakit geçirmeye çalışıyoruz. Lavantanın güzelliğini herkesin görmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Duygu Nur Taşlıoğlu da uzun süre evde kaldıktan sonra lavantaların arasında dolaşmanın güzel bir duygu olduğunu aktardı.