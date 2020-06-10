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"Gladyatörler şehri" devasa anıtsal yapılarıyla dikkati çekiyor

Burdur'da "Gladyatörler şehri" olarak da bilinen ve kazı çalışmalarıyla anıtsal yapıların ortaya çıkarıldığı Kibyra Antik Kenti, ziyaretçilerini bekliyor - Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru: - "Bozulmamış doğal ortamı ve görkemli anıtsal yapılar

"Gladyatörler şehri" devasa anıtsal yapılarıyla dikkati çekiyor
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BURDUR - İBRAHİM ERBAY - Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan ve "Gladyatörler şehri" olarak bilinen devasa anıtsal yapıların yer aldığı Kibyra Antik Kenti, ziyaretçilerini bekliyor.

Gölhisar Ovası'nın batı yamacına hakim 2 bin 300 yıllık Kibyra Antik Kenti'nin ardıç ve sedir ormanları arasında bin 350 metre yüksekliğe kurulmuş anıtsal yapıları, 2006'da başlatılan arkeolojik kazılarla ortaya çıkarıldı.

Devasa anıtsal yapılar arasında gezinenleri kendisine hayran bırakan kent, Roma ve Bizans mimari geleneğiyle yapılmış görkemli 10 bin 400 kişilik stadyumu, orkestra bölümü dünyada bir benzerinin daha olmadığı Medusa mozaiğiyle kaplı odeionu (müzik evi), Geç Roma hamamı, agoraları, ana caddesi, 9 bin kişilik devasa tiyatrosu, yer altı oda mezarlarıyla göz alıyor.

2016'da UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren Kibyra, yeni dönemde hijyen kuralları, maske ve sosyal mesafe korunarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kibyra Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde diğer antik kentler gibi Kibyra'nın da kapalı kaldığını söyledi.

Sağlık tedbirleri kapsamında antik kenttin karşılama merkezinin dezenfekte edildiğini aktaran Özüdoğru, alanda ziyaretler için tedbirleri anlatan bilgilendirme levhaları astıklarını bildirdi.

Özüdoğru, misafirlerin gönül rahatlığıyla kenti gezebileceklerini belirterek, "Bozulmamış doğal ortamı ve görkemli anıtsal yapılarıyla misafirlerini tarih yolculuğuna çıkaran Kibyra Antik Kenti'ni herkesin ziyaret etmesini öneriyorum." dedi.

- "Türkiye'deki ilk beş anıtsal stadyum içinde yer alıyor"

Kibyra'nın Roma İmparatorluğu döneminde gladyatörleriyle ünlü bir kent olarak tanındığını vurgulayan Özüdoğru, kentte yaşamın bin yıl sürdüğünü kaydetti.

Kente gelen misafirleri ilk karşılayan yapının görkemli stadyum olduğuna değinen Özüdoğru, arkeolojik kaynaklara göre stadyumun gladyatör dövüşlerine sahne olduğunu söyledi.

Özüdoğru, stadyumun 215 metre uzunluğa ve 52 metre genişliğe sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Portiko denilen bir yürüyüş alanı ve buna kemerli bir cephe giydirilerek ihtişamlı hale getirilen stadyumun izleyici yerleri batı tarafında doğal bir tepeye yaslanarak 21 basamak ve doğu tarafı ise suni bir yükseltme üzerinde 7 basamak şeklinde yapılmış. Gladyatörlere ev sahipliği yapan stadyum, 10 bin 400 kişilik kapasitesiyle Türkiye'deki ilk beş anıtsal stadyum içinde yer alıyor. Bakanlığın hazırladığı projenin tamamlanmasıyla stadyum uluslararası faaliyetlere ev sahipliği yapacak."

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