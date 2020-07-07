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Girişimci kadınlar kalkınma kooperatifi ile ayakta duruyorlar

Adana Valiliğinin hazırladığı program kapsamında kurulan Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde üretilen ürünler kadınlara geçim kaynağı oluyor - Kooperatif Başkanı Suna Çetin: - "Burada sağlanan imkanı biz çok iyi değerlendirdi

Girişimci kadınlar kalkınma kooperatifi ile ayakta duruyorlar
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ADANA - ÖMER FANSA - Adana Valiliği'nin hazırladığı program kapsamında kurulan Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde, kadınların el emeği göz nuru ile ürettikleri ürünler, çeşitli illerdeki market ve pazarlara gönderiliyor.

Seyhan ilçesinde belediye tarafından tahsis edilen kooperatif mutfağında ayva ve turunç tatlısı, sebze konservesi, erişte ve çeşitli meyvelerin reçelini yapan 7 kadın, ürünlerini başta Adana olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde market, pazar, otel ve yemek şirketine satarak geçimlerini sağlıyor.

Geçen yıl kurulan kooperatife uzun süre emek veren girişimci kadınlar, yaptıkları ürünleri satarak önceleri ancak ham madde ve kooperatif masraflarını karşılarken, son 2 ayda kar elde etmeye başladı.

Aile bütçelerine kalkınma kooperatifi sayesinde katkı sağlayan 7 kadının bundan sonraki hedefi ise ürünlerinin daha çok pazara ve işletmeye ulaşması ile kooperatiflerinin tanınırlığının artması.

Kooperatif Başkanı Suna Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana Valiliğinin hazırladığı Güney Adana kalkınma Programı kapsamında 25 kadına kooperatifçilik, girişimcilik gibi eğitimlerin verildiğini belirtti.

Eğitimlerin ardından kendisinin de içinde olduğu 7 kadın tarafından geçen yıl ekim ayında Güney Adana Girişimci Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kurulduğunu anlatan Çetin, kooperatif olarak ayva, turunç tatlısı, sebzeli ve sade erişteler ile birçok reçel çeşidi yaptıklarını anlattı.

Çetin, şunları söyledi:

"Kooperatif kurulup mutfak da oluşunca kooperatif içinde kadınlar kendi gönül birliği, sermayeleri, bütçeleriyle herkes içeriye ortak sermayesini koydu, ürettik. Ürettiğimiz zaman kimi bozuldu, üzüldük, 'Başaracağız.' dedik başardık. Şu anda Adana'da iki büyük markette, kurumların yemekhanelerinde, otellerde, 13-14 işletmede ürünlerimiz yer alıyor. İstanbul'da birkaç firma ile çalışıyoruz. Kooperatifimizin adı yavaş yavaş duyuluyor."

- "Son iki aydır kazanıyoruz"

Çetin, kooperatife kuruluş aşamasında mutfak kurulumu için resmi kurumların malzeme ve yer temin ettiklerini belirtti.

"Burada sağlanan imkanı biz çok iyi değerlendirdiğimize inanıyoruz" diyen Çetin, şöyle konuştu:

"Böyle bir yeri kuracak ekonomik güce sahip değildik. Şimdi burada her sabah kendi iş yerimizin, mutfağımızın kapısını; 'Bismillah' diyerek açıyoruz. Kendimize ait bir iş yeri burası. Resmi kurumlar her zaman arkamızdaydı. Şimdi biz de kendi iş yerimiz olarak sahip çıkıp yavaş yavaş yükseliyoruz, başardığımıza inanıyoruz. Kooperatif kurulalı 8 ay oldu. Bir süre hiçbir şey cebimize alamıyorduk, kazanamıyorduk. Çünkü buranın masrafı, gideri vardı ama son iki aydır kazanıyoruz. Şimdi evimize biz de destek oluyoruz, ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz, kazanmaya başladık."

Kooperatif üyesi Hasibe Karaca ise bir arkadaşının bilgi vermesiyle kooperatiften haberdar olduğunu söyledi.

Üye olduktan sonra epey zor aşamalardan geçtiklerini ifade eden Karaca, "İlk etapta para kazanamadık ama çok şükür hep 'Başaracağız' dedim. 'Televizyonlara bile çıkacağım.' dedim. Gerçekten hayallerime kavuştum. Sosyal bir hayatım, çevrem oldu. Hayatım çok değişti. Çok mutluyum burada." ifadesini kullandı.

Kooperatif ürünlerine yer veren bir zincir marketin şube müdürü Hakan Baştürk de kooperatifin ürettiği her ürüne gereken ilgi ve desteği gösterip raflarında yer verdiklerini belirtti.

Baştürk, "Müşterilerimizden ürünler hakkında geri dönüşler alıyoruz. Satış sirkülasyonu da gün geçtikçe artarak devam ediyor. Bundan sonra da bu tarz ürünlere yer vermeye devam edeceğiz." dedi.

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