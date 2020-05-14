"Genç Müzisyenler Yarışması" başlıyor

ANTALYA - Muratpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan genç müzisyenlerin çektikleri videoların yer alacağı "Genç Müzisyenler Yarışması" düzenleyecek.

Müzisyenler evlerinde çektikleri videoları Muratpaşa Belediyesinin dijital demokrasi uygulaması "komsumeclisi.com" sitesi üzerinden yüklemesi gerekiyor. Halk oylamasında dereceye giren video sahiplerine Kaleiçi'nde bir hafta tatil hediye edilecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, salgınıyla birlikte dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kültür ve sanatın yeni mekanının evler haline geldiğini belirtti.

Sanatsal üretimlerin izleyicilerle buluştuğu yeni alanların sosyal medya olduğuna işaret eden Başkan Uysal, "Muratpaşa Belediyesi olarak sanatsal üretimleri desteklemek amacıyla, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl kutlamaları çerçevesinde Genç Müzisyenler Yarışması düzenliyoruz." dedi.