ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan "Gazipaşa Ovası Sulama" Projesi kapsamında bölgeye ilk su verilmeye başlandı.

DSİ'den yapılan açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Antalya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına dikkati çekildi.

Görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Gazipaşa Ovası Sulama Projesi kapsamında çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Gökçeler Barajı'nda depolanan 56 milyon metreküp suyla Gazipaşa Ovası'nda bulunan 47 bin 400 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasının sağlanacağını açıklayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Projede tamamlanan kısımlarda hidrantlardan deneme amaçlı su verilmeye başlandı. İlk etapta 13 bin dekarlık alanda sulama yapılması planlanıyor. İş kapsamında toplam şebeke hattı uzunluğu 141 bin 892 metre olan iletim hattında bugüne kadar 70 bin 210 metre boru döşendi. Sulama projesinin tamamlanmasıyla dekar başına 2 bin 549 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 120 milyon 822 bin lira katkı ve 5 bin 688 kişiye de istihdam alanı sağlanması planlanmaktadır."