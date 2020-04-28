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Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri sürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanması aksamadan devam ediyor. Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, yoğunluğun olduğu yerl

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri sürüyor
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GAZİANTEP - Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanması aksamadan devam ediyor.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, yoğunluğun olduğu yerlerde vatandaşları sosyal mesafenin korunması ve mecbur kalınmadıkça evden çıkılmaması ko uyardı.

Çocukları evlerinde ziyaret eden ve onlara çeşitli oyun setleri hediye eden ekipler, 65 yaş üstü vatandaşları da ziyaret ederek ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı oldu.

Kentte sosyal mesafe kuralına uymayan 1101 kişi ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı olup sokağa çıkan bin 187 kişiye de idare para cezası kesildi.

Öte yandan Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (GAZDAŞ), Kovid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla Gaziantep ve Kilis’teki hastanelere 25 bin maske, 3 bin 500 koruyucu giysi ve 20 solunum cihazı bağışladı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da belediyelerin başlattığı dezenfeksiyon çalışmaları kent genelinde devam ediyor.

Haliliye Belediyesi ekipleri, Kovid-19 salgını ve ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ve gıda dağıtımını sürdürdü. Belediye bünyesindeki aşevinden görevlilerin aldıkları yemekler, iftar saatine kısa bir süre kala ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediliyor.

Birecik ilçesinde esnaf İmam Aslan, ihtiyaç sahibi 150 aileye hazırladığı gıda kolisini dağıttı.

Vefa Sosyal Destek Grupları da kent genelinde sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürdü.

- Adıyaman

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, 26 Nisan'da sona eren ilçeler arası (toplu taşıma, özel araç, yaya ve benzeri) yapılacak tüm giriş çıkışlar ikinci bir emre kadar yeniden kısıtladı.

Öte yandan kentte vatandaşlar "Evde kal" çağrısına büyük oranda uydu. Kent merkezindeki Altınşehir Mahallesinde cadde ve sokakların boş olduğu görülürken, bazı vatandaşlar ise maske ve eldivenleriyle ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıktı.

- Malatya

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi, kamyoncular ve galericiler sitesi ile hal binası esnafına maske dağıttı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin ve diğer ilgililerle sanayideki esnafa maske dağıttı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise Malatya genelinde ve tüm ilçelerde, 200 kişilik ekiple kapı kapı dolaşarak evlere maske dağıttı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta üç boyutlu (3D) yazıcı ile siperlik üreten Teknokent Koleji, görev başındaki 155 polise siperlik dağıttı.

Teknokent Koleji kurucusu Fahri Kılınç, bu zorlu süreçte emniyet teşkilatının yanında olmak istediklerini ve bu yüzden ürettikleri siperlik maskeleri hediye ettiklerini söyledi.

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