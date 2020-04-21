İSTANBUL - Garanti BBVA, yaklaşık 30 milyon TL değerindeki 200 adet solunum cihazıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, bünyesinde bulunduğu BBVA Grubu'nun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde salgınla mücadele için yürüttüğü ve toplam tutarı 35 milyon avroyu bulan yardım kampanyası kapsamında, Sağlık Bakanlığı'na teslim etmek üzere 4 milyon avro, yani yaklaşık 30 milyon TL değerinde 200 adet solunum cihazının tedarikini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, yeni destekle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülke olarak dünyayla birlikte çok zor bir sınavdan geçiyoruz. Bu dönemde hepimizin önceliği insan sağlığı ve bunun için yapılacak katkı ve dayanışma. Garanti BBVA olarak 2. bağışımızı, BBVA Grubu'nun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde farklı inisiyatiflerle birlikte gerçekleştirilen ve toplam tutarı 35 milyon avroya varan yardım paketi kapsamında hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede, Garanti BBVA olarak biz de ülkemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, 200 adet solunum cihazının tedarikini sağlamaya talip olduk. Milli Dayanışma Kampanyası başlamadan önce ilk adımı atıp hastanelerimizin ihtiyacı için 10 milyon TL'lik bir fon ayırırken, ülkece sahiplendiğimiz bu kampanyamıza da anlamlı bir katkı yapmak adına yaklaşık 30 milyon TL tutarında cihaz alımıyla destek oluyoruz.

Bu süreçten en az kayıpla çıkmanın yolunun birbirimizi desteklemekten, ihtiyaçları doğru tespit edip iş birliğimizi canlı tutmaktan geçtiğine inanıyoruz. Biz Garanti BBVA'lılar olarak, insan sağlığının her şeyden önemli ve öncelikli olduğu bilinciyle ısrarla bu konuda öncü görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz."