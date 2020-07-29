Firari kadın hükümlü ve kaçmasına yardım eden kocası yakalandı ADANA - Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için cezaevinden hastaneye getirilen karısını firar ettiren koca ve hükümlü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, jandarma ekiplerince dün Kovid-19