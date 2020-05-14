İSTANBUL - Fiat Professional, mayıs ayında cazip ödeme koşulları ve kredi erteleme imkanları sunmayı sürdürüyor.



Fiat açıklamasına göre, Fiat Professional’ın mayıs ayı satış kampanyasında, Koç Fiat Kredi (KFK) ayrıcalığıyla tüm Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde 60 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Marka ayrıca ödemeleri 3 ay ertelerken, 4 bin TL'ye varan nakit indirimi de müşterileri bekliyor.



Herkesin sağlığı için özveriyle çalışanları da unutmayan Fiat Professional, Doblo ve Fiorino Combi modellerinde sağlık ve emniyet çalışanlarına özel yüzde 3 indirim sağlıyor.





- Ducato'da şimdi al eylülde öde kampanyası





Açıklamaya göre, Fiat Professional, mayıs ayı boyunca Ducato modelleri için de 60 bin TL’ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faiz oranlı kredi sunuyor. Mayıs ayında geçerli kredi kampanyası ile Ducato’yu tercih edecek olanlar, araçlarını hemen teslim alıp ilk ödemelere eylül ayında başlıyor.

Fiat Ducato için sunulan kampanyaya ek olarak, 2 bin TL'ye kadar nakit desteği de yer alıyor.



