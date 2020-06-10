ADANA - Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski komiser yardımcısı hakkında, "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet savcısı, 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını örgütün mahrem imamlarından aldığı öne sürülen ve meslekten ihraç edilen tutuksuz Z.M.B. hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Z.M.B. için "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen tanık F.H, 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı öncesi "Yusuf" kod adlı mahrem imamın kendisini aradığını belirterek, şunları anlattı:

''Yusuf, bana komiserlik sınavına hazırlanmak üzere bir çalışma grubu oluşturulacağını ve benim de bu çalışma grubuna dahil olmamı istedi. Ben de bunu kabul ettim. Benim gittiğim evde o zaman polis memuru olan Z.M.B. de vardı. Yusuf, bizlere fotokopiden ibaret olan içerisinde soru ve cevaplarının bulunduğu bir kitapçık vererek bu sorulara iyi çalışmamızı söyledi. Daha sonra sınava girdiğimde bu kitapçıktan sorular çıktı ve 83 puanla sınavı kazandım. Benimle birlikte sınava giren Z.M.B. ve örgüt evinde ders çalıştığımız arkadaşların hepsi komiserlik sınavını kazandı.''

Örgütün yapısı ile ilgili toplanan bilgi ve belgelerin de yer aldığı iddianamede, Z.M.B'nin 2009 yılında düzenlenen sınavda gerçek başarısının üzerinde performans gösterip komiser yardımcılığına terfi ettiği aktarıldı.

Z.M.B'nin yeni görevinde, görev yollukları, maaş farklar ve emniyet hizmeti tazminatları almak suretiyle kamuyu zararı uğrattığı belirtilen iddianamede, eski polisin örgüt hiyerarşisi içerisinde "nitelikli dolandırıcılık" suçunu FETÖ/PDY'nin faaliyetleri çerçevesinde işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Sanık Z.M.B. ise iddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddetti.