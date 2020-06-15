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FETÖ sanığı eski emniyet müdürünün örgütsel eylemleri gerekçeli kararda

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski KOM şube müdürü hakkındaki gerekçeli karar yazıldı - Kararda, sanığın suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın FETÖ'nün inkar strateji

FETÖ sanığı eski emniyet müdürünün örgütsel eylemleri gerekçeli kararda
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ADANA - SATUK TOPALOĞLU - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürü hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u iki telefon hattına yüklediği bilgisine yer verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince, meslekten ihraç edilen emniyet müdürü sanık H.D. hakkındaki gerekçeli karar yazıldı.

Tespit ve değerlendirme tutanaklarına göre sanığın iki GSM hattı üzerinden örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtilen 16 sayfalık kararda, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, "kendisinden olmayanlar" üzerinde oluşturduğu baskı ve darbe girişimiyle ilgili örgütün bağlantısı gibi ayrıntılara yer verildi.

Kararda, sanığın örgütsel bağı kuvvetlendirmek, muhafaza etmek, sırların deşifre olmasını engellemek amacıyla çeşitli talimatlar verdiği, FETÖ'nün Adana imamının organize ettiği sohbetlere katıldığı, örgütün toplantıları için kullanılan iki otelde 12 kez konakladığının tespit edildiği bildirildi.

Sanığın, yargılama safhasında inkar etmesine karşın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u iki telefon hattı üzerinden yoğun şekilde kullandığının teknik verilerle tespit edildiğine yer verilen kararda, H.D'nin kullanıcı adının "hd113", şifresinin "hd1968" ve ID numarasının "110217" olduğu belirtildi.

Kararda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında yakalanan "Garson" kod adlı sanıktan ele geçirilen ve örgütün bilgilerinin yer adlığı flash bellekte, H.D'nin, FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilere verilen "A5" ile derecelendirildiği ifade edildi.

- "FETÖ'nün verdiği tüm görevleri mutlak itaat prensibi ile yerine getirirdi"

Gerekçeli kararda itirafları yer alan tanık Y.D, 1988-1992 yıllarında Polis Akademisinde eğitim gördükleri H.D'yi akademiye FETÖ'nün yönlendirdiğini iddia etti.

Polis Akademisinde eğitim görürken hafta sonları FETÖ'ye bağlı evlerde bir araya geldiklerini belirten Y.D, şu iddialarda bulundu:

"H.D, 1988-1992 yıllarında örgütün sohbet toplantılarına düzenli olarak katılırdı. 1992'de Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Ankara, Diyarbakır ve Adana'da çalıştı. Polis Akademisinden devre olduğumuz için birbirimizle sürekli irtibat halindeydik. H.D, FETÖ'nün verdiği tüm görevleri mutlak itaat prensibi ile yerine getirirdi. 2005'ten sonra Diyarbakır'a şark görevi için gittiğinde daha önce adli hiçbir görev yapmamasına rağmen FETÖ/PDY içerisinde yer alan dönemin Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olan ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan firari sanık M.S. tarafından KOM Şube Müdürlüğüne getirildi. 2010-2011 yıllarında ise dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü E.D, H.D'yi İstanbul'daki operasyonel birimlere görevlendirmek için bir hayli uğraştı fakat H.D. İstanbul'a tayin olamayınca Adana'ya tayin oldu ve KOM Şube Müdürlüğünde görev yaptı."

Y.D, 2016'ya kadar sanık H.D. ile iletişimlerinin kopmadığını anlattı.

Kararda, ByLock tespit ve değerlendirme tutanağı, tanık beyanları, FETÖ/PDY üyeleriyle iletişim bilgilerini içeren HTS analiz raporu ve örgüt mensuplarıyla irtibatı dikkate alındığında sanığın FETÖ üyesi olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Sanık ile örgüt arasında hiyerarşik ilişki nedeniyle suçun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu anlatılan kararda, H.D'nin "silahlı terör örgütüne üyelik" suçunu işlediğinin altı çizilerek üst sınırdan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiği belirtildi.

Kararda, sanığın suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ'nün inkar stratejisine sığındığına işaret edildi.

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