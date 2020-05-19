ANTALYA - Serik ilçesinde 65 yaş üstünde oldukları için dışarı çıkamayan Ali-Asiye Kara çifti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda evlerine asmak için zabıtadan Türk Bayrağı talebinde bulundu.

Akçaalan Mahallesi'nde oturan 65 yaş üstü oldukları için sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Kara çifti, Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü arayarak evlerine asmak için Türk Bayrağı istedi.

Zabıta ekibinin götürdüğü ay-yıldızlı bayrağı Kara çiftçi öperek teslim aldı. Türk Bayrağını asan çift, zabıtalarla İstiklal Marşı okudu.

Asiye Kara, "İçimizden böyle geldi. Biz de bu bayramı böyle kutladık. Bu bayram buruk geçtiği için üzüldüm. Her zaman şenlikli geçiyordu. Bu sefer hastalık yüzünden buruk geçti. Herkese geçmiş olsun inşallah bunu da atlatırız." diyerek konuştu.