MERSİN - Erdemli İlçe Sağlık Müdürü Selim Mirza Loğlaroğlu, sıcakların artmasıyla sıklıkla görülmeye başlayan, yılan ve akrep sokmalarına karşı vatandaşları uyardı.

Loğlaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yılan ve akrep sokmalarında özellikle ilkel uygulamalardan kaçınmak gerektiğini belirtti.

Özellikle tarlalarda çalışma esnasında yılan ısırması, eski ev ya da kayalık bölgelerde ise akrep sokmalarına rastlandığının altını çizen Loğlaroğlu, " Böyle bir olayda mutlaka seri şekilde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir. Kişiyi ısıran ya da sokan canlıyla ilgili olay yerine ulaşan sağlık ekibine mutlaka bilgi verilmelidir. Mümkünse bu canlının fotoğrafı çekilerek, hekimle bilgiler paylaşılmalıdır. Hasta mutlaka belirli bir süre müşahede altında tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.