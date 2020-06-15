Erdemli'de vatandaşlara fidan ve ağaç bakımı eğitimi MERSİN - Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde vatandaşlara yönelik arazi eğitimi düzenlendi.Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Tozlu Mahallesi